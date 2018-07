Nick Jonas en Priyanka Chopra verloofd SD

27 juli 2018

13u34

Bron: ANP 0 Celebrities Nick Jonas en Priyanka Chopra zijn na een relatie van enkele weken verloofd. Dat meldt een anonieme bekende van het stel aan People.

De twee zouden zich een week geleden, op de 36ste verjaardag van Chopra, tijdens een bezoek aan Londen hebben verloofd. "Ze zijn zo blij", aldus de insider. "Familie en vrienden van Jonas hebben hem nog nooit zo blij gezien. Hij meent het heel serieus met haar."

De 25-jarige acteur werd begin juni samen met Priyanka gefotografeerd op de luchthaven JFK in New York, maar hij kende haar al langer. Vorig jaar gingen ze samen naar het Met Gala in New York. Volgens Priyanka was dat toentertijd 'puur vriendschappelijk'. De twee hebben nooit officieel bevestigd dat ze een stelletje zijn.