Nick Jonas (26) gaf zonet z'n ja-woord in India EDA

01 december 2018

15u09

Bron: People, Instagram, Reporters 0 Celebrities Het paar gaf vandaag hun ja-woord tijdens een westerse bruiloft in Chopra’s thuisland India. De trouwpartij komt slechts vier maanden nadat Jonas op de knieën ging voor de 36-jarige Bollywood-actrice.

Het huwelijk werd voltrokken in een riant paleis in Jodhpur, Rajasthan. Bruid en bruidegom gingen beiden gehuld in een creatie van Ralph Lauren, overigens een goede vriend van het celebrity-koppel.

De vader van de bruidegom, Paul Kevin Jonas Sr., organiseerde op zaterdag de christelijke ceremonie, waar het echtpaar Chopard-ringen uitwisselde. Morgen zullen de kersverse bruid en bruidegom hun episch huwelijksweekend voortzetten met een traditionele ceremonie om de achtergrond van Chopra te eren.

Indische ceremonie volgt morgen

“Het is super belangrijk voor Priyanka om een Indische ceremonie te hebben die haar erfenis en cultuur eert, net zoals het voor haar ook belangrijk is om een westerse ceremonie te hebben die de Christelijke opvoeding van de Nick eert,” vertelde een bron eerder deze week aan PEOPLE.

Het echtpaar raakte voor het eerst aan de praat in 2016 via Twitter en ontmoette elkaar voor het eerst persoonlijk op een feestje voor de Academy Awards in 2017. Het duurde een jaar alvorens ze officieel als koppel naar buiten kwamen.

Grappige nickname

In september onthulde Jonas wat meer over zijn relatie met Chopra in ‘The Tonight Show’ met Jimmy Fallon. “Het was redelijk onmiddellijk, en ik denk dat we gewoon wisten dat het goed zat en we zijn er recht ingesprongen” zei hij. Nick denkt overigens nog na over een ‘nickname’ voor hen beiden, naar analogie met andere sterren die hun (voor)namen vaak laten samensmelten: “Zij houdt van ‘Prick. Ik niet zo”, grapte de Jonas Brother.