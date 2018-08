Nick Jonas (25) verloofd met Priyanka Chopra (36) TK

18 augustus 2018

15u37

Bron: ANP 0 Celebrities Nick Jonas heeft actrice Priyanka Chopra ten huwelijk gevraagd. Het stel maakt op Instagram bekend dat ze verloofd zijn.

"De toekomstige mevrouw Jonas. Mijn liefde", schrijft Nick bij een liefdevolle foto met zijn aanstaande. Priyanka deelt via Instagram foto's van het verlovingsritueel, dat in India plaatsvond en waar ook haar familie bij aanwezig was. "Ik bedank iedereen voor alle gelukswensen", luidt haar bijschrift.

Eind juli doken er al geruchten op dat de tortelduifjes verloofd zouden zijn. Nick en Priyanka werden begin juni voor het eerst als stelletje gespot in New York. De twee kenden elkaar al langer en bezochten onder meer samen het Met Gala in 2017, maar volgens de actrice was dat 'puur vriendschappelijk'.

Future Mrs. Jonas. My heart. My love. Een foto die is geplaatst door null (@nickjonas) op 18 aug 2018 om 11:45 CEST

The only way to do this... with Family and God. Thank you all for your wishes and blessings 🙏🏼♥️🎉 Een foto die is geplaatst door null (@priyankachopra) op 18 aug 2018 om 14:38 CEST