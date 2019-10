Nick Cave geeft ontroerend advies aan 16-jarige fan met laag zelfbeeld SDE

10 oktober 2019

21u00 1 Celebrities Op zijn website Red Hand Files beantwoordt Nick Cave (62) allerhande vragen van zijn fans. Wanneer de nieuwe plaat eraan komt, wie zijn favoriete gitarist is ... Maar de muzikant trekt ook tijd uit om advies te geven aan fans die het moeilijk hebben. Zoals de 16-jarige Barbara.

“Ik voel me heel slecht in mijn vel", schrijft de Italiaanse Barbara aan Nick Cave. “Ik kan niets positief aan mijn lichaam vinden. Ik haat het om naar mezelf te kijken in de spiegel en dat doet me pijn. Ik heb het gevoel dat iedereen beter is dan mij, ook al heb ik best belangrijke dingen verwezenlijkt voor een 16-jarige. Hoe moet ik me gedragen? Wat kan ik doen?”

Nick neemt de tijd om uitgebreid te antwoorden op Barbara’s vraag. “Bedankt om me zo'n dappere en eerlijke vraag te stellen", schrijft hij. “Ik heb de vrijheid genomen om erover te praten met enkele van mijn vrouwelijke vrienden. Elk van hen was sterk geraakt door jouw eerlijkheid en begreep perfect waar je het over had. Het lijkt erop dat je niet de enige bent die de spiegel als haar vijand beschouwt, maar je bent wel uniek in de zin dat je zo open en eerlijk over je relatie ermee vertelt.” Ook Cave is niet zo’n fan van zijn eigen spiegelbeeld, bekent hij, en dat wordt niet beter met het ouder worden. “Maar,” troost hij: “wat de spiegel laat zien is niet onze ware ik, maar enkel de weerspiegeling van onze buitenkant. Wat je niet in de spiegel kan zien, is de essentie van onze menselijkheid, onze kwetsbaarheid en fragiliteit, en dat is het mooiste wat we bezitten.” En net die kwetsbaarheid is een superkracht, zegt hij: “Een speciale blik die ons in staat stelt om de trillende, gewonde innerlijke wereld te zien die de meesten van ons hebben.”

Dapper hart

En Barbara is goed bezig, vindt de muzikant. “Ik ben blij om te horen dat je als zestienjarige al belangrijke dingen hebt gedaan, want wat we doen leidt vaak de aandacht af van wat we denken dat we zijn, of van hoe we denken dat we eruit zien.” En ook: “Iets heel moois schijnt door die ongelukkige woorden. Dat lichaam waaraan je ‘niets positief’ kan zien, bevat een ongewoon dapper, eerlijk en intelligent hart.”

“En je vroeg wat je kon doen, hoe je je moest gedragen. Alsjeblieft, zorg voor jezelf. Zoek mooie dingen, inspiraties, verbindingen en vrienden die je bekrachtigen. Misschien moet je een dagboek bijhouden en dingen opschrijven. Het geschreven woord kan ingebeelde demonen het zwijgen opleggen. Identificeer dingen die je bezorgd maken en doe een inspanning om ze te verbeteren. En probeer een soort van humor te ontwikkelen. Probeer de dingen door dat dappere hart van je te bekijken. En wees genadig voor jezelf. Wees lief voor jezelf. Wees lief.”

Het volledige antwoord van Nick (en andere adviezen) kan je op zijn website lezen.