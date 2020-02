Nick Cannon gelooft niet meer in huwelijk na scheiding van Mariah Carey MVO

17 februari 2020

12u00

Bron: ANP 0 Celebrities Na zijn scheiding van Mariah Carey hoeven er wat Nick Cannon betreft in de toekomst geen huwelijksklokken meer te luiden. Dat liet de 39-jarige presentator weten in een interview met Entertainment Tonight.

“Mijn idee daarover is veranderd. Ik heb het gedaan en ik houd er niet van om dingen te doen waaruit is gebleken dat ik daar niet goed in ben,” aldus Nick, die hiermee doelde op zijn scheiding van Carey in 2014, die uiteindelijk pas in 2016 werd afgerond. De twee trouwden in 2008 en verwelkomden een tweeling, genaamd Monroe en Moroccan, oftewel Roe en Roc.

Ondanks de scheiding leeft Cannon nog steeds op goede voet met zijn beroemde ex en doen de twee vaak leuke dingen samen met hun kinderen. Nick bekende in het gesprek destijds diep te hebben gezeten na de scheiding, omdat hij nooit had gedacht dat Mariah en hij uit elkaar zouden gaan. “Ik probeer mezelf overeind te houden en de beste versie van mezelf te zijn, de beste vader, de beste vriend, de beste ondernemer en ga zo maar door. Daarom focus ik me nu op mezelf omdat ik kennelijk gewoon niet heel goed ben in het onderhouden van relaties.”

In februari 2017 kreeg Cannon een derde kindje, een jongen genaamd Golden, met actrice Brittany Bell. De twee hebben geen relatie meer, maar voeden hun kind wel samen op.