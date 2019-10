Nick Cannon gelooft niet in het huwelijk maar: "Als Mariah Carey het vraagt, zeg ik opnieuw ja” SDE

12 oktober 2019

16u17

Bron: HL 0 Celebrities Toen Nick Cannon (39) onlangs te gast was in de podcast van rapper T.I. (39), verbaasde hij heel wat fans met enkele uitspraken. Zo bekende de presentator dat hij meteen opnieuw in het huwelijksbootje zou stappen met ex-vrouw Mariah Carey (49). In de ‘Ellen DeGeneres Show’ verklaart hij die uitspraken.

In de podcast van T.I. liet Nick Cannon uitschijnen dat zijn ex, Mariah Carey, het maar hoeft te vragen, en hij zou opnieuw met haar in het huwelijksbootje stappen. “Ik denk niet dat ik ooit nog in staat zal zijn om met maar één vrouw samen te zijn", vertelde hij eerst. “Ik deed dat tijdens mijn huwelijk, toen was ik heel trouw. De reden waarom we uit elkaar gingen had niets te maken met ontrouw, helemaal niets", zei hij. “Ik gaf mijn alles. Want nog maar net daarvoor dacht ik: ‘Ik geloof niet in het huwelijk.’ Maar kijk, het ging om Mariah Carey. Wat ze ook zegt, daar ga ik in mee. Als ze wilde dat we naar de maan gingen, dan zei ik: ‘Laten we gaan!’. Als ik ooit nog met iemand trouw, dan is het met haar.” Door die laatste uitspraak waren Cannons fans behoorlijk in de war. Want had hij nu net gezegd dat hij een nieuw huwelijk met Mariah dan toch niet uitsloot?

In de ‘Ellen DeGeneres Show’ gaf hij meer uitleg over zijn uitspraken. “Kijk, ik heb gezegd dat ik waarschijnlijk nooit opnieuw zou trouwen omdat ik nog altijd aan mezelf aan het werken ben en probeer om een betere man te worden. Dat is wat ik zei", vertelt Nick Cannon aan presentatrice Ellen DeGeneres. “Maar als het zou moeten, dan weet ik al hoe het gaat. Ik zou eerst terug naar huis gaan.”

Nick trouwde in 2008 met Mariah en ze kregen twee kindjes samen. In 2016 was de scheiding echter een feit. “Je kent Mariah, het gaat goed met haar en ze is gelukkig”, vervolgde hij. “We hebben een geweldige relatie als co-ouders en onze kinderen zijn erg gelukkig. Het water is kalm - en laten we dat zo houden.” Nick en Mariah worden vaak samen gezien met de kinderen, en ook verjaardagsfeestjes van hun kroost vieren ze regelmatig in elkaars gezelschap.