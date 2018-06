Niall Horan trekt zich terug uit de spotlights KD

25 juni 2018

11u06 0 Celebrities Niall Horan (24) wil zich terugtrekken uit het publieke oog. De zanger zegt nood te hebben aan een rustigere periode.

Momenteel is de ex-One Direction-frontman nog op tournee om zijn meest recente album te promoten. In september eindigt de concertreeks en dat lijkt Niall het perfecte moment om er ook even mee te kappen. "Ik neem een paar maanden vrij na de tournee", zegt de zanger, hij geeft aan vooral te willen focussen op het schrijven van nieuwe nummers. "Ik zal schrijven tot ik goeie liedjes heb gemaakt. Ik kom niet terug zonder."