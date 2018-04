Niall Horan gaat gebukt onder dwangneurose: "Ik heb het gevoel dat ik dingen op een bepaalde manier móét doen" SD

Niall Horan lijdt aan een obsessief-compulsieve stoornis. Het voormalige One Direction-bandlid heeft voor het eerst openlijk verteld over de dwangneurose die invloed heeft op zijn dagelijks leven.

Niall heeft sterk de behoefte om bepaalde handelingen te herhalen of dingen extra te controleren. "Ik heb het gevoel dat ik dingen op een bepaalde manier moet doen", zegt hij in een interview met de Duitse krant Die Zeit. "Als ik bijvoorbeeld een burger met frieten op mijn bord heb, moet ik altijd eerst de frieten eten en helemaal aan het eind pas de hamburger." Ook tijdens een concert is hij met zijn tics bezig. "Als ik op het podium sta, heb ik altijd een vaste volgorde. Ik moet altijd in dezelfde volgorde de nummers zingen, bewegen enzovoort", bekent hij. Eerder maakte hij al bekend veel last te hebben van een angststoornis.

De tics, in combinatie met zijn interesse in muziek in plaats van sport, maakten Niall niet populair op school. Maar inmiddels heeft de 'Slow Hands'-zanger geleerd om met de dwang om te gaan. "Ze horen bij mij, ongeacht wat anderen ervan vinden."