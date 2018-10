Neymar viert verjaardag Mickey Mouse in Disneyland Paris CD

02 oktober 2018

12u15

Bron: Eigen berichtgeving 1 Celebrities Sportief bezoek afgelopen weekend in Disneyland Paris. Niemand minder dan de Braziliaanse sterspeler Neymar kwam er samen met zijn vrouw Bruna de 90ste verjaardag vieren van Mickey Mouse.

Als Neymar op zondag niet moet voetballen met zijn Franse ploeg PSG, dan trekt de Braziliaanse voetballer graag naar Disneyland Paris. Samen met zijn vrouw Bruna maakte hij een romantische wandeling in de Main Street U.S.A. en voelden ze zich opnieuw even kinds in de attractie Ratatouille: The Adventure.

Maar het hoogtepunt van hun bezoek aan Disneyland Paris was zonder twijfel de ontmoeting met Mickey Mouse. De bekende muis viert dit jaar zijn negentigste verjaardag en dat maar liefst negentig dagen lang tijdens De Grandioze Mickey Mouse Party. Zo zag Neymar de gloednieuwe paradewagen van de beroemde muis, maar de voetballer keek vooral uit naar de gloednieuwe attractie: Mickey et son Orchestre PhilharMagique. Daarin maak je als bezoeker een muzikale 4D-rondreis langs de grootste Disney-verhalen, waaronder Aladdin, De Kleine Zeemeermin en The Lion King. Voor Neymar vertrok zette hij nog zijn handtekening op een Mickey Mouse-handschoen.