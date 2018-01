New York Times schrapt panel James Franco na aantijgingen MVO

De New York Times heeft een evenement waar James Franco de hoofdgast zou zijn gecanceld. Reden daarvoor zijn de onlangs geuite beschuldigingen aan het adres van de acteur.

De avond zou in het teken staan van 'The Disaster Artist', de door James geregisseerde film waarin hij samen met zijn broertje Dave te zien is. Beide acteurs zouden het project komen bespreken, maar de krant gaf dinsdag aan dat plan gezien de opschudding rond de aantijgingen te hebben laten varen.

James won zondag een Golden Globe voor zijn hoofdrol in 'The Disaster Artist'. Tijdens de ceremonie werd hij op Twitter door twee vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Actrice Violet Paley schreef dat de acteur haar ooit probeerde te dwingen tot orale bevrediging, en dat hij een 17-jarige vriendin wilde overhalen naar zijn hotelkamer te komen. Een andere actrice vertelde dat James haar tot naaktscènes dwong toen hij een film met haar maakte.