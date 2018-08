New York eert Aretha Franklin in gelijknamig metrostation TK

17 augustus 2018

06u35

Bron: Belga 1 Celebrities New Yorkse fans van Aretha Franklin hebben de overleden zangeres een bijzonder gedenkteken bezorgd. Ze toverden metrostation Franklin Street in het zuiden van Manhattan met behulp van stiften en stickers om in een gedenkplaats voor Franklin.

Sinds een paar dagen geleden bekendraakte dat Aretha Franklin zwaar ziek was, doken steeds meer versieringen op, zo was al te zien op sociale media. Sommige zijn intussen ook al weer verwijderd. "R-E-S-P-E-C-T" en "Aretha makes me feel like a natural woman" stonden bijvoorbeeld, in navolging van haar hits, op stickers op muren en trappen. Over stationsborden met 'Franklin Street' op hadden fans 'Aretha' geschreven.

Muzikante Aretha Franklin overleed gisteren op 76-jarige leeftijd aan pancreaskanker. Het station is evenwel eigenlijk vernoemd naar Benjamin Franklin, een van de stichters van de Verenigde Staten.