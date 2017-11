Neus van Janet Jackson staat op instorten, zeggen experts MVO

08u15 0 REUTERS Janet Jackson in 2015, met een nog gezond uitziende neus. Celebrities Janet Jackson (51) liep voor het eerst in lange tijd nog eens op een rode loper tijdens de 'OUT100 Gala’s Music Icon Awards', vorige week. Veranderingen in haar iconische look doen fans - en experts - echter vermoeden dat er iets mis is met haar gezicht.

De zangeres had een opvallend plattere neus, met afhangende neusvleugels. Dokter Matthew Schulman, een plastisch chirurg uit New York, beweert zelfs dat haar neus op instorten staat. "Ik zie dat de neus is ingezakt. Dat is waarschijnlijk het gevolg van meerdere operaties, waardoor het kraakbeen is beschadigd. Het kraakbeen dient om de neus recht te houden, dus als dat er niet meer is, kan je je de gevolgen wel inbeelden."

Het ziet er dus naar uit dat Janet haar overleden broer Michael achterna gaat op het gebied van operatieblunders. Ze maakt er geen geheim van dat ze net zo'n fan is van plastische chirurgie als hij: "Op mijn zestiende liet ik voor het eerst mijn neus veranderen," zei ze daar eerder over. "Ik vind het niet beschamend om dat toe te geven."

