Netflix stuurt ‘Bodyguard’-ster Richard Madden hun volledige watervoorraad na hilarisch misverstand MVO

06 november 2018

13u39 0 Celebrities Richard Madden is de ster van de nieuwe Netflix-reeks ‘Bodyguard’, maar blijkbaar had niet al het personeel die memo gekregen. Toen hij een flesje water wilde nemen dat ‘enkel voor personeel’ was bedoeld, werd hij prompt het gebouw uitgezet.

“Ik wist niet wat me overkwam”, lacht de acteur achteraf. “Ik zag een ijskast vol flesjes water met het Netflix-logo op. Toen ik zo’n flesje wilde pakken, zei iemand me: nee, dat mag niet, die zijn alleen voor het personeel.” Ook toen hij vriendelijk probeerde uit te leggen dat hij personeel wás, leverde dat niets op.

“Ze zeiden dat ik naar het gebouw om de hoek moest gaan, omdat de show daar werd gefilmd. Ik zei oké, geen probleem, ik neem gewoon een flesje water en ik ben op weg. Maar blijkbaar was het wáter het probleem.” Niet veel later kwam er een beveiligingsagent opdagen om hem naar buiten te begeleiden. “Hij zei streng: je moet dat water nu neerleggen, meneer. Je moet nu weggaan, meneer. Ik denk niet dat ze geloofden dat ik er werkte.”

Eens de zender lucht kreeg van het misverstand, besloot men meteen verontschuldigingen aan te bieden. Madden kreeg daarom niet één flesje, maar de volledige voorraad bij de post. “Het spijt ons heel erg, normaal gezien geven we ze graag weg.” Netflix sluit af met een grapje over hoe zijn fans het altijd zo warm van hem krijgen dat ze met een tekort zaten, en wint zo meteen weer het hart van de voormalig ‘Game Of Thrones’-acteur en al zijn volgers op Instagram.