Netflix-ster Lana Condor openhartig over vroegere eetstoornissen: "Stop met denken dat er één ideaal lichaamstype is"

07 maart 2019

08u42

Bron: Elle 0 Celebrities De 21-jarige Lana Condor werd vorig jaar wereldberoemd dankzij haar rol in de romantische Netflix-film ‘To All The Boys I’ve Loved Before’. Maar de actrice en voormalige balletdanseres leed vroeger aan een eetstoornis en lichaamsdismorfie.

In een interview met Elle vertelt Lana Condor openhartig over hoeveel druk ze als balletdanseres en actrice voelde om het ‘perfecte’ lichaam te hebben, en hoe dat zich uitte in een eetstoornis en lichaamsdismorfie, waarbij mensen zich overmatig bezorgd maken over een bepaalde onvolkomenheid van hun uiterlijk. “Ik weet hoe het is om een eetstoornis en lichaamsdismorfie te hebben, en ook hoe het is om bevriend te zijn met iemand die daaraan lijdt”, vertelde ze. Ze voegde eraan toe dat die problemen niet alleen herkenbaar zijn voor andere Hollywoodsterren. “Neem het woordje ‘acteur’ weg, en houdt alleen ‘21-jarige’ over. Het is moeilijk voor alle 21-jarigen”, zei ze.

Volgens Condor moeten we stoppen met één bepaalde lichaamsvorm te verheerlijken. “Ik denk dat het tijd is om mensen troost te bieden. Je moet eten! Stop met denken dat een bepaald lichaamstype ideaal is, want dat is het niet! Tegenwoordig ben ik blij met alles dat ik eet. Daarom plaats ik van bijna elke maaltijd een foto online.”

(Lees verder onder de foto.)

Toch ziet de actrice bij haar vriendinnen dat er nog een lange weg te gaan is. “Ik kijk naar mijn vrienden en denk: ‘Wauw, jullie zijn echt beeldschoon!’ Maar zij denken dat ze dik en lelijk zijn. Ik weet niet hoe dit gebeurd is, dat vrouwen het gevoel hebben dat ze zich moeten verontschuldigen voor hun fysieke tekortkomingen.”

Huidskleur

De actrice ijvert ook voor een grotere vertegenwoordiging van Aziatisch-Amerikaanse acteurs in films. Jarenlang geloofde ze dat ze nooit de hoofdrol zou kunnen spelen in een romantische komedie, enkel en alleen vanwege haar huidskleur. “In mijn korte carrière had ik nog nooit een studio specifiek zien vragen voor een Aziatisch-Amerikaanse romantische hoofdrol, dus ik probeerde het maar te vergeten”, vertelde ze. “Dat is, denk ik, deel van het probleem: ik wil niet dat iemand mensen afschrijft om de manier waarop ze eruit zien.” Maar dan was er ‘To All The Boys I’ve Loved Before’. Schrijfster Jenny Han was specifiek op zoek naar een Aziatisch-Amerikaanse actrice, en het betekende de grote doorbraak voor Condor. “Een van de redenen waarom ik ‘To All The Boys’ aannam, was omdat het gewoon een verhaal is over een meisje die voor de eerste keer verliefd wordt”, vertelde de actrice. “Het is een meisje dat toevallig Aziatisch is. Dat feit is niet belangrijk, want we zijn allemaal normale mensen.”