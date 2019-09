Netflix lanceert talentenjacht met Cardi B in oktober SH

02 september 2019

17u15

Bron: ANP 0 Celebrities De tiendelige hiphopshow ‘Rhythm + Flow’ van Netflix komt dit najaar verdeeld over drie weken online. Het programma is de eerste eigen muziektalentenjacht van de streamingservice, en ook deze vorm van programmering is nieuw voor Netflix.

De talentenjacht wordt gepresenteerd door Cardi B, Chance the Rapper en Tip ‘T.I.’ Harris. In de eerste week begin oktober zijn de vier afleveringen rond de audities te zien, de week erna komen drie episodes beschikbaar waarin de deelnemers met elkaar de strijd aangaan, en in de laatste week komen de afleveringen over samenwerkingen uit en de grote finale van de show.

In ‘Rhythm + Flow’ gaan verschillende muziekinsiders, onder wie John Legend, op zoek naar talent in de Amerikaanse steden Los Angeles, New York, Atlanta en Chicago.