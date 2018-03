NET GESPOT: en dan zit je plots naast Harry Styles in Antwerpse fitness TDS

16 maart 2018

17u48

Vanavond staat Harry Styles eindelijk in een uitverkocht Sportpaleis in Antwerpen. Maar enkele uren geleden werd de Britse zanger nog in een fitness gespot in't stad: in The Brick Antwerp! En zonder security, zo lijkt het wel.

Je leest het goed, Harry besloot om bij The Brick Antwerp aan zijn lijf te gaan werken voor vanavond. Of aan zijn conditie, dat kan ook natuurlijk. Styles lijkt - in tegenstelling tot wat we gewoon zijn - totaal niet omringd door tientallen bodyguards, wel integendeel. Hij zat gewoon te fietsen terwijl hij naar een muziekje aan het luisteren was. Een andere fitnessganger wist niet wat (of wie) hij zag, en wist het vast te leggen op Instagram!

When @harrystyles tries to compete with you at the gym, we all know he makes no chance 😬 🚴🏻 #sportpaleis #gym #onedirection #antwerp #vanavondthevillatoch? Een foto die is geplaatst door null (@rogiestoli) op 16 mrt 2018 om 15:00 CET