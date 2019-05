Net als Taylor Swift: deze sterren snoeren reporters genadeloos de mond TDS/MVO

28 mei 2019

14u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Popster Taylor Swift heeft geen geduld met reporters die bizarre vragen stellen. Dat liet ze nogmaals blijken toen iemand haar zopas vroeg of ze nog niet aan kinderen begon te denken, nu haar dertigste verjaardag nadert. “Daar ga ik nu eens niet op antwoorden”, klonk het. “Zou je diezelfde vraag aan een man stellen die dertig werd? Ik dacht het niet.” En Taylor is niet de enige die het al serieus op haar heupen kreeg tijdens interviews.

1. Taylor pleit voor feminisme

Dat Taylor Swift (29) geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken, heeft een journalist van het Duitse RTL van dichtbij mogen meemaken. Toen hij haar naar haar toekomstplannen vroeg, werd hij vakkundig de mond gesnoerd. Hij vroeg haar of ze, nu ze bijna 30 wordt, al nagedacht had over kinderen. De zangeres kon er niet mee lachen. “Ik denk niet dat mannen die vraag krijgen wanneer ze 30 worden”, antwoordde ze aan RTL. “Ik ga daar dus ook geen antwoord op geven.”

Swift vertelde wel dat ze heel wat lessen getrokken heeft uit haar twintiger jaren: “Ik hoor anderen vertellen dat wanneer je 30 bent, je niet zoveel stress en angst in je leven hebt als wanneer je 20 bent. En ik kan ook wel delen in de ervaring dat wanneer je 20 bent, je ervaringen wil opdoen, je dingen wil uitproberen en je fouten wil maken. En ik ben vast van plan om ook wanneer ik 30 ben fouten te maken. Maar ik verwacht wel dat we ons beter zullen voelen over wie we zijn. Hoe dichter ik kom, hoe meer dat gebeurt.”

2. Rihanna (31): de persoonlijke vraag te veel

Rihanna kon vorig jaar niet lachen met de vraag van een journaliste van een celebrityprogramma, toen die vroeg of ze uitgenodigd was op de koninklijke bruiloft. “Waarom denk je dat ik uitgenodigd ben? Je hebt mij ook al ontmoet. Denk jij dat je naar mijn trouwfeest komt? Mag ik naar dat van jou komen?", maakte ze zich druk. En dat was is niet de eerste keer dat de zangeres gepikeerd reageerde op een vraag.

Want in 2012 beantwoordde Rihanna op een persconferentie in Londen vragen over haar debuutrol in de actiefilm 'Battleship'. Vooraf werd de aanwezigen op het hart gedrukt geen persoonlijke vragen te stellen. Toch waagde één Britse journaliste haar kans: ze vroeg Rihanna naar haar vermeende romance met Ashton Kutcher. Destijds werd gesuggereerd dat de twee een koppel vormden, toen de zangeres werd gespot toen ze in de vroege uurtjes het huis van Kutcher verliet.

"De dingen lopen fantastisch in je carrière. Dus vroeg ik mij af of je ook zo gelukkig bent in je privéleven. En krijgen we binnenkort misschien ene Ashton Kutcher te zien?", vroeg de reporter. Rihanna reageerde duidelijk geïrriteerd. "Wow, hoe teleurstellend was die vraag", zei de popdiva droog. Haar gezicht sprak boekdelen. "Ik ben gelukkig en ik ben vrijgezel, als het dat is wat je wilt weten."

3. Cara Delevingne (26): meest gênante interview ooit

Interviewers van het programma 'Good Morning Sacramento' waren in 2015 niet blij met model/actrice Cara Delevingne, en zij niet met hen. Ze was tijdens de show te zien via een live videoverbinding met New York. Cara kwam volgens de presentatoren van de show nogal chagrijnig over tijdens het gesprek over haar nieuwe film 'Paper Towns'.

Zo zei ze op de vraag of ze het boek van John Green ook had gelezen: “Nee, ik heb het boek nooit gelezen en het script ook niet, ik heb maar wat gedaan.” Op een andere vraag, of ze het makkelijker vindt zich te concentreren wanneer ze druk is, zei ze: “Ik snap niet waar die vraag vandaan komt.” En haar antwoord op de vraag of ze veel gemeen heeft met haar personage Margo was een sarcastische: “Nee, ik haat haar eigenlijk.”

Toen één van de drie interviewers opmerkte dat ze geërgerd leek en vroeg of dat ook zo was of dat het aan hen lag, zei Cara luid en duidelijk: “Het ligt aan jullie.” Daarop werd besloten het interview af te breken. “Dan kun je even een dutje doen en een RedBull drinken”, eindigde een van de interviewers niet fijnzinnig.

4. Robert Downey Jr (54): staat recht en vertrekt

‘Avengers: Endgame’-ster Robert Downey Jr. brak in 2015 een interview vroegtijdig af. De acteur liep weg nadat hij vragen kreeg over zijn drugsverleden. Een journalist van de Britse Channel 4 mocht de acteur interviewen naar aanleiding van zijn rol in een nieuwe 'Avengers'-film, maar weidde al snel uit en polste naar de drugsproblemen van Downey.

Die liet duidelijk merken dat hij het liever over de film had, maar beantwoordde toch de vraag. Maar toen de journalist begon over de moeilijke relatie met zijn vader, was de maat vol. Downey verliet het interview, ondanks de verontschuldigingspogingen van de reporter.

5. Scarlett Johansson (34): not amused om seksistische vragen

Scarlett Johansson was niet opgezet met een wel erg bizarre vraag over haar rol als superheld Black Widow. Een journalist vroeg zich tijdens een interview af of ze ondergoed kon dragen onder haar kostuum op de set. "Wat is er toch aan de hand? Sinds wanneer stellen reporters tijdens interviews vragen over ondergoed? Ik zal het aan je verbeelding overlaten", zei ze. Die boodschap bleek niet te zijn aangekomen, want de de interviewer gaf niet op. En voor ze het wist liet Johansson toch in haar kaarten kijken. "Wat is dit voor een interview?!", vroeg ze zich luidop af.

Ook tijdens de persconferentie van de prent 'Avengers: Infinity War' kreeg ze het op haar heupen van een vraag. Een journalist vroeg haar toen naar de "mode-elementen" in het Marvel Universe. "Oh, krijg ik weer een vraag over mode?" aldus een verveelde Scarlett. "Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik die vraag moet beantwoorden. Ik draag een lederen pakje, net zoals de voorbije 10 jaar. Dus als jij aan 'mode-elementen' denkt die je graag wilt zien, laat het zeker weten."

6. Quentin Tarantino (56): weigert vragen te beantwoorden

Quentin Tarantino heeft in 2013 tijdens een tv-interview flink uitgehaald naar de vraagsteller. De regisseur van ‘Django Unchained’ ging uit zijn dak toen Channel 4 hem naar de link tussen geweld in films en criminaliteit in het dagelijkse leven vroeg.

"Ik weiger je vraag te beantwoorden”, aldus de regisseur. “Ik ben niet jouw slaaf en jij bent niet mijn meester. Je kunt me niet dwingen om te dansen op jouw liedje. Ik ben geen aap, ik ben hier om mijn film te verkopen. Dit gaat enkel om reclame, dat moet je goed begrijpen.”

De presentator probeerde alsnog een discussie over geweld in de samenleving uit te lokken, maar tevergeefs. “Het zijn jouw zaken niet”, reageerde Tarantino. “Als je mijn standpunt wil weten, zoek het op Google. Ik heb het al zo vaak uitgelegd, ik hoef het niet nog eens te herhalen. Je wil alleen maar dat ik er iets over zeg voor jouw kijkcijfers.” Het werd op zijn minst gezegd een verhitte discussie.

7. Ariana Grande (25): hekelt vragen over genderpatronen

Ariana Grande heeft er haar missie van gemaakt om positieve boodschappen te verspreiden. Ze wil gelijkheid tussen mannen en vrouwen, steunt de holebi's en hoopt dat mensen zichzelf accepteren zoals ze zijn. Toen ze tijdens een interview op radiozender Power 106 een aantal seksistische vragen kreeg voorgeschoteld, schoot dat bij haar dan ook in het verkeerde keelgat.

"Welk item van de twee zou je kiezen om een allerlaatste keer te gebruiken, make-up of je smartphone?" vroeg de radiohost. Grande was erg gepikeerd. "Denken jullie nu werkelijk dat vrouwen zich hier zorgen over maken? Denken mannen nu echt dat vrouwen daaraan een dilemma hebben?" In plaats van het daarbij te laten of zijn excuses aan te bieden, deed de presentator er nog een schepje bovenop. "Alsof jij ergens heen kan gaan zonder je smartphone." "Natuurlijk", repliceerde Ariana. "Urenlang als het moet. Wanneer ik aan tafel zit, wil ik graag praten, het moment beleven en oogcontact maken." Volgens de radiohost konden vrouwen nog iets leren van de popster. Opnieuw een erg ongelukkige woordkeuze, want de zangeres tikte hem opnieuw op de vingers.

En de radiopresentatoren sloegen nog eens de bal mis, toen het ging over emoji's. Zij vinden die van een eenhoorn niet bepaald geschikt voor mannen. "Alsof bepaalde icoontjes alleen voor vrouwen ontworpen zijn. Het is belachelijk om mannen en vrouwen zo in hokjes te steken", zuchtte Grande.

8. Samuel L. Jackson (70): geërgerd door blunder

Een Amerikaanse presentator zag tijdens een live interview op tv acteur Samuel L. Jackson aan voor Laurence Fishburne. Sam Rubin van de lokale zender KTLA interviewde Jackson over zijn aankomende film ‘Robocop’. Hij begon zijn blunder door te vragen of de acteur veel reacties had gekregen op zijn Super Bowl-reclame. Jackson begreep niet waar de journalist op doelde, en die had al snel door dat het Laurence Fishburne was in de bewuste reclame voor Kia-auto’s.

Onhandig stotterend begon de journalist excuses aan te bieden, wat tot een rare situatie leidde. Jackson vroeg, schijnbaar geamuseerd en geërgerd tegelijk: “Dus jij bent entertainmentverslaggever en je kunt mij en Laurence niet uit elkaar houden? We zijn allebei zwart en bekend maar we lijken niet echt op elkaar”. Jackson vertelde lachend dat er wel meer zwarte acteurs zijn die reclames doen, en dat hij van de creditcards is en niet van de auto’s. Rubin bood later op de zender nogmaals zijn excuses aan gedurende het moeizame gesprek, maar stond wel voor gek op tv.

9. Mel Gibson (63): 'kl**tzak' van een presentator

Presentator Dean Richards heeft opnieuw geen goede beurt gemaakt bij Mel Gibson. De twee hadden een ongemakkelijk tv-interview, over Gibsons film 'The Edge of Darkness'. De presentator bracht immers al snel zijn arrestatie in 2006 opnieuw ter sprake, toen de acteur dronken achter het stuur werd betrapt en flink tekeer ging over joden.

Gibson had overduidelijk geen zin om veel woorden vuil te maken aan het verleden. "Dat is nu bijna vier jaar geleden, vent. Ik heb dat achter mij gelaten. Maar jij blijkbaar niet", aldus de zichtbaar geërgerde Gibson. "Ik heb mijn excuses meermaals aangeboden, dus laten we het hierbij laten." Het gesprek liep al snel op zijn einde. Na het interview, de acteur dacht dat de verbinding al verbroken was, noemde hij de presentator een klootzak.

10. Nicki Minaj (36): gsm'en tijdens interview

Nicki Minaj was in 2012 te gast in het programma 'The Breakfast Club' van de New Yorkse radiozender Power 105.1. Ze kwam er over haar nieuwe muziek en videoclips praten, maar die hadden de radiohosts niet gezien. Iets wat Minaj duidelijk niet kon begrijpen.

"Jullie zitten op de radio en weten dat er een artiest langskomt die net een nieuwe video heeft uitgebracht. Waarom zou je daar niet naar kijken?" merkte ze op. "Als ik interviews in de UK geef zijn de fans altijd heel enthousiast. Maar zij weten waarover ze spreken. Zij hebben hun research gedaan. Hoe kan je mij vragen stellen over een video die je niet eens hebt gezien?" Het humeur van de rapster was omgeslagen, en ze begon bitsig op haar gsm te tokkelen.