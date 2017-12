Nelly wil vrouw aanklagen die hem beschuldigde van verkrachting AJA

17u45

Bron: ANP 0 AP Celebrities De vrouw die de Amerikaanse rapper Nelly beschuldigde van verkrachting in zijn tourbus wordt nu zelf aangeklaagd. Nelly spant een zaak tegen haar aan voor reputatieschade als gevolg van de in zijn ogen valse beschuldiging.

Rapper Nelly werd in oktober door de politie aangehouden en verhoord door de politie op verdenking van verkrachting. De openbaar aanklager in de Amerikaanse staat Washington seponeerde de zaak afgelopen week, omdat de vrouw niet langer wilde getuigen in een zaak die veel media-aandacht zal trekken.

De advocaat van Nelly laat aan TMZ weten dat zijn cliënt van mening is dat zijn reputatie is beschadigd. ''Hij heeft economische schade geleden en heeft zijn familie zien lijden. Als gevolg hiervan is Nelly van plan de rechtszaak door te zetten om zijn naam te zuiveren'', zegt zijn advocaat Scott Rosenblum.

De 43-jarige Cornell Haynes, zoals de echte naam van de rapper luidt, is volgens zijn advocaat van mening dat echte slachtoffers van seksueel geweld gehoord moeten worden. ''Maar roekeloze valse aanklachten vallen niet te tolereren. Ze vormen een belediging van de echte slachtoffers van aanranding."