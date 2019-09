Nektattoo Hailey Bieber lokt flink wat reacties uit SDE

04 september 2019

17u45

De nieuwe tatoeage van Hailey Bieber (22) doet behoorlijk wat stof opwaaien. In haar nek liet ze het woord 'Lover' plaatsen. Haar fans begonnen al snel te speculeren over de betekenis van de tatoeage.

Het was Doctor Woo, de tattoo-artiest, die een foto van de tatoeage op zijn Instagram-pagina plaatste. “Liefde wint altijd”, schreef hij erbij. Al snel begonnen fans te speculeren over de betekenis van de tattoo. Volgens sommigen verwijst die simpelweg naar haar man, Justin Bieber, maar anderen denken dan weer dat het iets te maken heeft met haar geloof.

Een suggestie die ook vaak terugkomt, is dat de tatoeage iets te maken heeft met Taylor Swift. Die zangeres bracht namelijk onlangs haar nieuwe album uit, dat ook ‘Lover’ heet. Als de tatoeage effectief verwijst naar Taylor Swift, dan is dat erg opvallend. Een paar weken geleden ruzieden Taylor en Justin nog openlijk op sociale media over Justins manager Scooter Braun, die Taylor al jaren zou ‘pesten’ en net in het bezit was gekomen van haar eerdere muziek. En Hailey sprak toen openlijk haar steun uit voor haar man (en dus ook voor Scooter).

Wat er ook van zij, Hailey heeft in ieder geval flink de smaak te pakken. Nog geen twee weken geleden liet het model ook al haar vingers tatoeëren. Op haar rechterhand prijken nu onder meer sterretjes, een maan en bloemetjes.