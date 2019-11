Neil Young haalt uit naar Facebook: “Veel berichten bevatten regelrechte leugens” Redactie

22 november 2019

19u56

Bron: AD/ANP 0 Celebrities Neil Young heeft het helemaal gehad met Facebook. De rocker heeft zijn account uit protest verwijderd omdat het platform niks lijkt te doen tegen de verspreiding van nepnieuws. Bovendien stoort het Neil dat Facebook tegen rechts-extremistische groepen aanschurkt.

Vorige maand dreigde Neil Facebook al gedag te zeggen. Op het account van Neil Young Archives leverde hij toen al kritiek op het medium. “Facebook geeft je meer dan je wil en dat is niet goed. Veel berichten bevatten zeer slechte desinformatie over politieke campagnes en advertenties met regelrechte leugens”, schreef hij.

In een nieuwe post op zijn site legt Neil uit dat met de sponsoring van het jaarlijkse gala van een extreemrechtse organisatie de maat vol is voor hem. De rechtse club steunt de aartsconservatieve rechter Brett Kavanaugh in zijn gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten.

“Deze gang van zaken, samen met het nepnieuws dat met medeweten van Facebook regelmatig aan gebruikers wordt getoond, heeft ons ertoe gebracht ons beleid opnieuw te evalueren en te wijzigen”, laat Neil weten. “Ik vind niet dat een sociale site duidelijke politieke verplichtingen moet aangaan.”