Neil Diamond getroffen door Parkinson

23 januari 2018

05u20

Bron: ANP/BuzzE, AD 6 Celebrities Zanger Neil Diamond heeft de ziekte van Parkinson. De 76-jarige artiest stopt daarom per direct met optreden. "Met tegenzin en teleurstelling moet ik aankondigen dat ik mijn concertreeks moet beëindigen", aldus de zanger in een verklaring op zijn website.

Diamond is niet van plan helemaal te stoppen met zijn muziek. "Ik wil nog heel lang actief blijven met schrijven, opnemen en andere projecten."

De singer-songwriter ging vorig jaar nog op een jubileumtournee omdat hij vijftig jaar in het vak zat en speelde in september ook twee keer in Amsterdam. Het laatste gedeelte, dat hem naar Australië en Nieuw-Zeeland zou brengen, is nu op aanraden van zijn artsen afgelast.

In een verklaring bedankt hij zijn "loyale en toegewijde publiek". Met een verwijzing naar zijn hit Sweet Caroline, schrijft Diamond "deze ervaring met jullie was so good, so good, so good".

In zijn carrière scoorde Diamond 38 hits. Eerder deze maand werd bekend dat hij op 28 januari de Lifetime Achievement Award zal ontvangen van The Recording Academy, de organisator van de Grammy's.