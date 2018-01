Neil Diamond dankbaar voor steun van fans na onthulling Parkinson MVO

24 januari 2018

06u30 1 Celebrities Nadat hij bekendmaakte te lijden aan de ziekte van Parkinson, is Neil Diamond overspoeld met steunbetuigingen vanuit de hele wereld. Vanuit Australië en Nieuw-Zeeland, waar Diamond het laatste gedeelte van zijn jubileumtournee zou spelen, zijn veel berichten binnengekomen waarin mensen zeggen het geld van hun concertkaartje, dat teruggestort is, te zullen doneren aan goede doelen zoals onderzoek naar Parkinson, de dierenbescherming en slachtoffers van de branden. Dit lieten Neil en zijn vrouw Katie via Twitter weten.

"Wow, deze berichten zijn echt geweldig! Mijn vertrouwen in de mensheid is volledig hersteld dankzij al deze lieve reacties, bedankt allemaal!" schrijft Katie. Neil retweette de post van zijn vrouw en schreef erbij: "Dit bezorgt mij een glimlach. Ontzettend bedankt allemaal voor jullie support en medeleven, dat doet me goed."

De zanger maakte via een verklaring op zijn website bekend dat hij ziek is. "Met tegenzin en teleurstelling moet ik aankondigen dat ik mijn concertreeks moet beëindigen. Het was een eer om de afgelopen 50 jaar mijn shows voor een publiek te spelen." Diamond is niet van plan helemaal te stoppen met zijn muziek. "Ik wil nog heel lang actief blijven met schrijven, opnemen en andere projecten."

In zijn vijftigjarige carrière scoorde Diamond 38 hits. Hij is een van de bestverkopende muzikanten aller tijden. Eerder deze maand werd bekend dat hij dit jaar de Lifetime Achievement Award zal ontvangen van The Recording Academy, de organisator van de Grammy's.