Neerstortend decorstuk verplettert been van Marilyn Manson kv

05u26

Bron: Variety 0 EPA Celebrities Rockzanger Marilyn Manson is zaterdagavond gewond geraakt tijdens een concert in de Hammerstein Ballroom in New York toen een decorstuk naar beneden donderde.

Volgens een woordvoerder van het platenlabel liep Marilyn Manson verwondingen op aan het been en werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou het goed stellen.

De band was ongeveer 45 minuten ver in de set en bracht net het nummer 'Sweet Dreams'. Midden op het podium stond een platform met daarachter twee gigantische neppistolen. Toen Manson op het platform stapte, begon het te wiebelen, waardoor de zanger zijn evenwicht verloor, achterover viel en vervolgens de pistolen over zich heen kreeg.



In onderstaand filmpje is het incident te zien op ongeveer 01:00.







De band bleef verder spelen tot duidelijk werd dat Manson niet meer terugkwam. De lichten op het podium en in de zaal gingen vervolgens enkele minuten uit, tot een omroeper kwam meedelen dat de show afgelopen was, omdat de frontman gewond was.

Marilyn Manson was nog maar twee dagen geleden begonnen aan de nieuwe tournee die zou duren tot eind oktober. Het is nog onduidelijk of er nog andere concerten geannuleerd zullen worden.