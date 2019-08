Neemt hij hun geheimen mee in het graf? Deze beroemdheden staan in Epsteins beruchte zwarte boekje TDS

12 augustus 2019

10u16

Bron: nytimes 4 Celebrities Nu de van kindermisbruik en mensenhandel verdachte miljardair Jeffrey Epstein is overleden, ziet het er naar uit dat zijn vele geheimen nooit het daglicht zullen zien. Niemand die immers weet hoe alle opschriften in Epstein beruchte zwarte notitieboekje moeten worden ontcijferd. Dat boekje zou volgens zijn voormalige butler de sleutel zijn tot het ontrafelen van zijn pedonetwerk.

Het verhaal is intussen bekend: Jeffrey Epstein werd ervan beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Tussen 2002 en 2005 zou hij in New York en Florida een illegaal netwerk voor vrouwenhandel hebben uitgebouwd. Sommige meisjes zouden niet ouder dan 14 jaar geweest zijn. Enkele dagen terug nog werd een nieuwe lading van eerder verzegelde juridische documenten openbaar gemaakt, waarin nieuwe, verontrustende details stonden over wat zich afspeelde in Epsteins huizen. Epstein riskeerde een celstraf tot 45 jaar. Maar zelf beweerde hij altijd onschuldig te zijn.

Volgens zijn voormalige rechterhand, de intussen overleden Alfredo Rodriguez, schreef Epstein al zijn geheimen neer in een zwart notitieboekje, een soort van dagboek. Het boekje werd omschreven als ‘De Heilige Graal’. In het beruchte schrift zou Epstein de gegevens hebben genoteerd van alle (minderjarige) meisjes die bij hem thuis werden uitgenodigd voor hem en zijn vrienden. Ook alle contactgegevens van die beroemde vrienden staan in het boekje genoteerd, net als de gegevens van Epsteins medewerkers. Van al die honderden namen werden er bovendien zo’n 50 omcirkeld. Die namen zouden vermoedelijk de slachtoffers van Epstein zijn, alsook de namen van de medeplichtigen.

(lees verder onder de foto)

Bekende namen

Dat de overleden miljardair zich in de hoogste sociale kringen bevond, was natuurlijk geen geheim. Het hoeft dus niet te verbazen dat er enkele grote namen in het zwarte notitieboekje zouden staan. Zoals Bill Clinton, Janice Dickinson, de Britse prins Andrew, Hertogin Sarah Ferguson, ABC-nieuwslezers Katie Couric en George Stephanopoulos, filmregisseur Woody Allen, comediènne Chelsea Handler, Elizabeth Hurley, Phil Collins, Alec Baldwin, Courtney Love, Naomi Campbell, Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Ralph Fiennes, Larry Summers, Bryan Ferry, Michael Jackson, Simon Oates, Mick Jagger, Richard Branson, Steve Forbes, Andrew Jarecki, Flavio Briatore, Tom Ford, Andrew Jarecki, Eddy Irvine, Hannah Rothschild, Ted Kennedy, prins Salman, Yasmin Le Bon, Rob Rosenstein, Eva Andersson, Rupert Murdoch, Jane Rosenthal en Ivanka Trump en Donald Trump.

Verdwenen

Epstein was de enige die wist hoe hij alle namen met elkaar in verband moest brengen, en wat alle geschriften precies betekenden. Het beruchte boekje kan ook niet verder worden onderzocht, want enkel Alfredo Rodriguez wist waar het zich bevond. De rechterhand van de miljardair kreeg het schrift jaren geleden in zijn bezit door het te stelen, naar eigen zeggen als “verzekering voor zijn eigen leven.” Toen hij een poging deed het boekje aan de media te verkopen werd hij opgepakt, maar hij weigerde steeds de notities over te dragen aan de speurders.

Ook toen hij voor 18 maanden achter de tralies verdween voor die feiten, hield Rodriguez de lippen stijf op elkaar en werd het zwarte boekje nooit gevonden. Epsteins rechterhand overleed uiteindelijk aan de gevolgen van een ernstige ziekte en nam zijn kennis dus mee in het graf. Nu ook Epstein is overleden, lijkt de kans haast onbestaande dat alle geheimen uit het boekje ooit nog zullen worden ontrafeld.