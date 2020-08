Neemt Ellen DeGeneres ontslag? “Ze heeft haar grote bazen verteld dat ze stopt met haar show” TDS

04 augustus 2020

14u59

Bron: ANP 0 Celebrities Verdwijnt Ellen DeGeneres (62) binnenkort van het scherm? Volgens haar medewerkers is de talkshowhost na alle heisa van plan de handdoek in de ring te gooien. De Amerikaanse talkshowhost wordt van alle kanten beschuldigd van onder meer het creëren van een ‘giftige’ en ellendige sfeer op de werkvloer. De enige manier om van het probleem af te komen lijkt te stoppen met haar show, al blijkt ook dat geen vanzelfsprekende zaak.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens de Britse Daily Mail heeft Ellen haar producers laten weten dat ze wil stoppen met haar talkshow. “Ze heeft het gevoel dat ze niet meer door kan gaan en de enige manier om haar imago te herstellen is door met de show te stoppen”, klinkt het. “De waarheid is dat zij wist wat er achter de schermen gebeurde. Zij is verantwoordelijk. Ze kan iedere denkbare producer de schuld geven, maar uiteindelijk is Ellen de schuldige.”

Bronnen van Page Six melden echter dat stoppen met de show niet zomaar kan, ondanks Ellens eigen wensen er de stekker uit te trekken. “Producent Warner Media heeft honderden miljoenen dollars in deze deal met haar gestoken. Als ze besluiten dat zij eruit moet - waar het waarschijnlijk naar uitziet - krijgen ze een groot probleem. Bovendien zou zij nooit met een beschadigd imago vertrekken.”

Het andere probleem volgens de bron is dat er simpelweg geen vervanger is om de Ellen DeGeneres Show te hosten. Ellen heeft nog een contract dat haar verplicht om de dagelijkse talkshow tot en met 2022 te blijven maken.

Excuses

Ellen heeft in een memo aan haar personeel ook zelf gereageerd op de kwestie en haar excuses aangeboden. “Op de eerste dag dat we begonnen heb ik iedereen gezegd dat The Ellen DeGeneres Show een vrolijke, fijne plek moest zijn om te werken. Een plek waar niemand zijn stem verheft en waar iedereen met respect behandeld wordt. Kennelijk is daar iets misgegaan, wat ik heel teleurstellend vind. Dat spijt me enorm. Iedereen die mij kent weet dat ik altijd iets goeds voor ogen heb.”

“Ik vertrouwde op anderen om de dagelijkse gang van zaken onder controle te houden, maar daar hebben sommigen zich helaas niet aan gehouden. Wat ik vooral heb geleerd de afgelopen tijd is dat mensen die met en voor mij werken, zich naar buiten toe ook namens mij uitspreken. Daar moet een einde aan komen.”

LEES OOK:

Ellen DeGeneres krijgt steun van haar echtgenote: “Ik sta achter haar”

Nu producenten ‘The Ellen Show’ ook beschuldigd worden van seksueel wangedrag: “Ze kan niet zomaar stoppen met programma”