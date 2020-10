Neefje Meryl Streep aangeklaagd voor verkeersagressie, maar daagt niet op voor hoorzitting SDE

Bron: Page Six 0 Celebrities Charles Harrison Streep (31), de neef van actrice Meryl Streep (71), heeft een rechtszaak aan z'n broek wegens verkeersagressie. Hij kwam echter niet opdagen voor de hoorzitting, tot ontsteltenis van de tegenpartij.

Normaal gezien had Charles Harrison Streep zich donderdagochtend moeten komen verantwoorden in een rechtbank in de Hamptons voor een geval van verkeersagressie in augustus, maar hij kwam niet opdagen. In plaats daarvan stuurde hij twee advocaten naar de hoorzitting. Tot groot ongenoegen van David Peralta (18), de jongen die hij zou hebben aangevallen, die samen met zo'n dertigtal demonstranten voor het gerechtsgebouw stond.

De feiten vonden eind augustus plaats in de Hamptons. Peralta en Streep botsten toen rond het middaguur bijna op elkaar, waarna Streep de achtervolging inzette. Op de parking van een plaatselijke bank kwam het dan tot een handgemeen. Streep wordt ervan beschuldigd de 18-jarige Ecuadoriaan “te hebben geslagen, vastgegrepen en bij zijn nek van de grond te hebben getild.” Hij zou ook het “slappe lichaam” van z'n tegenstander op de grond hebben gegooid. Toen de politie arriveerde, was Streep alweer weg.

Peralta hield een serieus hersenletsel over aan het incident en klaagt nog steeds van hoofdpijnen, duizeligheid en geheugenverlies. “Het gaat even duren voordat mijn hoofd en m'n hersenen gaan genezen", liet hij donderdag optekenen. “Fysiek en emotioneel is het moeilijk, omdat ik niets kan doen omwille van m’n hoofd. Ik kan niet gaan fitnessen of voetbal spelen. Ik kan ook niet meer naar school, helaas."

“Waarom was dit nodig?”, vraagt de tiener zich nog steeds af. “Maar gerechtigheid zal geschieden. Hij zal boeten voor wat hij gedaan heeft. Het was onnodig."

Bij de advocaten van Streep is echter een ander verhaal te horen. Zij houden vol dat hun cliënt onschuldig is en dat er videobewijs is om die bewering te ondersteunen. “We geloven dat het onweerlegbaar videobewijs duidelijk aantoont dat meneer Peralta z'n hoofdletsel opliep toen hij meneer Streep in de lucht tilde en hem op de grond gooide. Niet andersom."