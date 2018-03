Neef Elizabeth Hurley aan de beterhand na steekpartij MVO

19 maart 2018

07u00 0 Celebrities Het gaat beter met de neef van Elizabeth Hurley, model Miles Hurley. De 21-jarige werd vorige week in Londen op straat neergestoken.

Elizabeth liet dit weekend in een post op Instagram weten dat Miles er nog niet bovenop is. "Zijn verwondingen zijn schokkend, hij heeft nog steeds erg veel pijn en kan zich bijna niet bewegen. Maar hij is langzaam aan het herstellen", aldus de actrice.

Miles en een vriend waren op 8 maart betrokken bij een autobotsing. Daarna ontstond een ruzie tussen de twee partijen. De Londense politie bevestigde aan E! dat de vier mannen die in de andere auto zaten, de twee slachtoffers neerstaken en weg zijn gereden. Zowel Miles als zijn ook 21-jarige passagier werden met steekwonden per ambulance afgevoerd. Voor zover bekend zijn de daders niet opgespoord.

Twee dagen na de steekpartij postte Elizabeth erover op Instagram. Bij een foto van haar en Miles schreef ze toen dat de diepste wond maar net de ruggengraat van Miles had gemist. "Het is een wonder dat er geen vitale functies zijn aangetast. Dit zijn treurige tijden."