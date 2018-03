Neef (21) Elizabeth Hurley krijgt op straat meerdere messteken in de rug TDS

10 maart 2018

10u57

Bron: PEOPLE 0 Celebrities Miles Hurley, de 21-jarige neef van actrice Elizabeth Hurley is gisteren op gewelddadige wijze neergestoken op straat in Londen. De jongeman, die aan de slag is als model, werd meerdere keren gestoken met een mes.

Het vooral gebeurde gisterenavond rond 20u in een straat in Nine Elms, een voormalig industriegebied in het zuidwesten van de Engelse hoofdstad. De hulpdiensten troffen er de 21-jarige neef van Hurley aan met meerdere steekwonden in zijn rug. Maar ook een andere man, vermoedelijk een vriend van Miles, liep steekwonden op.

"Ze werden vermoedelijk aangevallen door een bende. Zij kwamen aan in een voertuig, vielen aan, en ontvluchtten dan het toneel," zegt de politie. Miles en zijn kompaan werden meteen overgebracht naar het ziekenhuis. De verwondingen zouden, aldus de diensten, "niet levensbedreigend zijn".

Here's my handsome nephew @Miles_Hurley @NextModels pic.twitter.com/3ypQcKvPcN Elizabeth Hurley(@ ElizabethHurley) link

