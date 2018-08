Nederlandse zangeres Elieve wordt doelwit van kwade Camila Cabello-fans MVO

De Instagram van de Nederlandse zangeres Elieve is geblokkeerd nadat Camila Cabello-fans haar overspoelden met haatberichten. Elieve werd het doelwit van boze fans nadat ze onthulde dat ze ook heeft gedatet met Camila's huidige vriend Matthew Hussey.

Elieve, die een miljoenenpubliek trekt op YouTube met covers van onder anderen Cabello en de meidenband Fifth Harmony, vertelde eerder deze week op 3FM hoe zij en Camila een aantal maanden geleden met dezelfde man aan het daten waren. Elieve wist niet dat Matthew ook een relatie had met Cabello. Toen ze daar achter kwam heeft ze geen contact meer met hem gehad.

"Ik heb verteld dat ik haar vriendje heb gedatet en dat is online ontploft. En ook uit context getrokken", vertelt Elieve. Het verhaal nam een vlucht en werd opgepikt door internationale media. "Het verhaal is verdraaid en ik kreeg een stempel alsof er was vreemdgegaan." Pas toen kwamen de haatberichten. "Er werd gezegd: 'blijf uit de buurt van mijn idool' en 'hoe kun je dit doen?' en er werd veel gescholden."

De zangeres, die qua uiterlijk veel gelijkenis vertoond met Cabello, vermoedt nu dat haar account is geblokkeerd omdat fans van Camila haar massaal hebben gerapporteerd of omdat Instagram zelf de explosie aan scheldwoorden op het spoor kwam. "Ik ben eruit gegooid zonder pardon. Ik weet zeker dat ik zelf de regels niet heb geschonden." Ze heeft contact met Instagram over het terugkrijgen van haar pagina. "Ik vind het heel eng dat dit gebeurt, omdat mijn nieuwe video eraan komt." De lancering van haar nieuwe nummer, dat eigenlijk maandag zou moeten verschijnen, heeft ze dan ook uitgesteld om deze reden.