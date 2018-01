Nederlandse zanger Peter Koelewijn (77) in het geheim getrouwd MVO

08u00 11 Kristof Ghyselinck Peter Koelewijn en Els. Celebrities Nederlandse zanger Peter Koelewijn is in het grootste geheim getrouwd met zijn nieuwe vriendin Els, zo schrijft De Telegraaf. " We hebben het bewust stilgehouden en zónder familie en vrienden gevierd", klinkt het bij het stel.

Na het overlijden van zijn vrouw Mieke in 2013, heeft de 77-jarige Koelewijn, die zowel solo als met de Rockets hits als 'Kom van dat dak af' en 'Angeline (de blonde sexmachine)' scoorde, het geluk gevonden bij de zeventien jaar jongere Els.

’Het is er toch van gekomen, dat huwelijk”, vertelt hij. "Els wilde dat ik romantisch op één knie zou gaan, anders ging het feest niet door. Dat heeft ze me afgelopen jaar herhaaldelijk op het hart gedrukt. Uiteindelijk ben ik letterlijk voor haar door de knieën gegaan, we hebben elkaar diep in de ogen gekeken en ’ja’ gezegd. Ik wilde die huwelijksboot niet missen." Zonder aanwezigheid van de kinderen, familie of vrienden stapte hij rond z'n 77ste verjaardag in december in het huwelijksbootje.

Hersenbloeding

Het overlijden van zijn echtgenote Mieke zinderde lang na bij Koelewijn. Zij overleed in 2013 plots aan een hersenbloeding. "Het verdriet was enorm en ik zal haar nooit vergeten", aldus Koelewijn. "Met Els heb ik na een rottijd de ware liefde weer teruggevonden. Het geluk hoop ik nog jaren vast te kunnen houden. Het leeftijdsverschil maakt ons niet uit. We zijn beiden nog jong van geest en genieten van elkaar.”