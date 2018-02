Nederlandse rapper Ali B: "Acteren smaakt naar meer" MVO

01 februari 2018

Acteren in 'Patser' ging Ali B goed af. In de Vlaamse misdaadfilm debuteert de rapper als keiharde crimineel. "Eerlijk gezegd smaakt het naar meer", geeft hij toe aan het AD.

Hij had al wat acteerervaring opgedaan met theatershows. "Daar heb je meer tekst, maar moet je ook in emoties duiken en overtuigen. Het publiek, of dat nu in het theater is of in een bioscoopzaal, leeft door jou heen. Hoe overtuigender je speelt, hoe geloofwaardiger je overkomt. Groot verschil met theater zijn de lange draaidagen. Twintig vechtscènes doen met gekneusde ribben om er vervolgens achter te komen dat take twee het beste was."

Het bleef bij de opnames niet alleen bij gekneusde ribben: tijdens een achtervolgingsscene trapte Ali tegen een krat, die een stuk zwaarder was dan hij had verwacht. "De pijn in mijn gezicht werd omschreven als fantastisch acteertalent, maar geloof me: die was echt."

Als hij woede wilde voelen stelde hij zich voor dat zijn kinderen iets werd aangedaan. Dat ging volgens de rapper zo ver dat zijn tegenspeler Matteo Simoni tegen hem moest zeggen: "'Rustig aan Ali, het is maar een film hè'. Zat ik me een uur lang in te beelden. Lette ik op mijn ademhaling, de emoties en ging ik vervolgens opgefokt een scène in."