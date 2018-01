Nederlandse radio door het stof na "onhandige" tweet over afkickende rapper Ronnie Flex Leon van Wijk

23 januari 2018

17u09

Bron: AD.nl 0 Celebrities De Nederlandse Radio 538 heeft zijn excuses aangeboden aan Ronnie Flex na een "onhandige" tweet over zijn wietverslaving. Nadat gisteravond bekend was geraakt dat de 25-jarige rapper zich heeft laten opnemen om af te kicken, haakte de radiozender daar grappend op in. Dat schoot bij Ronnie in het verkeerde keelgat. "Jullie hebben nooit gehouden van een zwarte.''

Bij Radio 538 loopt momenteel de populaire actie Hierrr met je rekening, waarbij luisteraars rekeningen kunnen insturen van hun opvallende aankopen of vakanties. Het radiostation betaalt sommige van die facturen. Op Twitter gebruikte 538 de openhartige bekentenis van de verslaafde Ronnie om de actie nog eens onder de aandacht te brengen. "Jointje te veel gerookt? Afkicken in privékliniek? Hier met je rekening, 538 betaalt", tweette de zender.



Daar kon Ronnie niet om lachen. "Jullie gaan superslecht'', reageerde hij. "Maar jullie hebben nooit gehouden van een zwarte. Dus ik ben niet verbaasd..." Kort daarna verwijderde Radio 538 het omstreden bericht, om even later excuses te maken. "De tweet was niet handig'', schreef het station. "Heel veel sterkte de komende tijd en we hopen dat je hiermee jongeren met hetzelfde probleem inspireert." De rapper heeft de excuses aanvaard. "Thanks'', twitterde hij, vergezeld van een hartjesemoji.



Ronnie, die eigenlijk Ronell Langston Plasschaert heet, rookt al jaren joints. Zijn verslaving werd de afgelopen jaren niet erger, hij wil er volgens zijn management 'gewoon vanaf'. De artiest stopte in 2015 ook al eens met blowen. Dat deed hij vanwege zijn deelname aan het RTL5-televisieprogramma Expeditie Robinson.

#538 is smaakloos naar @RonnieFlex2907 respect hebben jullie niet hoog zitten @538 Afkicken in privékliniek? Hierrr Met Je Rekening, 538 betaalt! 💚💜 > https://t.co/yRm4avNBxs #HMJR #Radio538 pic.twitter.com/IMQX0WVaR2 Martin van Leeuwen(@ MartinInShow) link

@RonnieFlex2907 De tweet was niet handig. Heel veel sterkte de komende tijd en we hopen dat je hiermee jongeren met hetzelfde probleem inspireert. 💚💜 538(@ 538) link

Thanks ❤️ https://t.co/nSlaJDcYMV Ronell Plasschaert(@ RonnieFlex2907) link