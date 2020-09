Nederlandse presentator Gordon overvallen en mishandeld in eigen huis: “Ik dacht dat ik vermoord zou worden” SDE

30 september 2020

11u30

Bron: Telegraaf 3 Celebrities Het zit de Nederlandse presentator Gordon (52) niet bepaald mee. Niet alleen kreeg hij eerder deze week te horen dat hij besmet is met het coronavirus, hij werd zaterdagnacht ook overvallen in z'n appartement in Amsterdam-Zuid. Aan De Telegraaf doet hij z'n verhaal.

Gordon omschrijft de overval in De Telegraaf als een nachtmerrie. Twee mannen drongen zaterdagnacht z'n Amsterdamse appartement binnen en gingen aan de haal met z'n pinpas, creditcards en dure sieraden, waaronder een Rolex-horloge. Gordon werd intussen vastgebonden. “Ik ben geslagen, geschopt, vernederd en ze dreigden me dood te steken”, klinkt het. “Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord. Ik probeerde rustig tegen de daders te praten, maar ze bleven maar tegen me schreeuwen."

Rolex-bende

Toen de dieven uiteindelijk waren vertrokken, slaagde de presentator erin om zichzelf te bevrijden. In paniek rende hij de straat op om alarm te slaan. Uiteindelijk vond hij hulp bij enkele security-agenten die in het nabijgelegen museum aan het werk waren. Zij belden uiteindelijk de hulpdiensten.

De politie van Amsterdam is meteen een onderzoek begonnen. Camerabeelden uit de omgeving worden bestudeerd, en passanten ondervraagd. Hoe de overvallers de woning van Gordon konden binnendringen, wil de politie niet bekendmaken, schrijft de Telegraaf. Ze zouden wel in het bezit zijn van een signalement van de daders. Mogelijk houdt deze overval verband met de zogenoemde Rolex-bende. Amsterdam wordt namelijk al een tijdje geteisterd door diefstallen van dure horloges. Het afgelopen jaar vonden er al meer dan zestig dergelijke berovingen plaats. Ook Gordons goede vriendin Estelle Cruijff werd slachtoffer.

Mensonterend

Gordon, die sinds zaterdagnacht extra beveiligd wordt, laat in ieder geval weten dat hij “enorm aangeslagen" is door het gebeuren. “Wie doet iemand zoiets aan?", klonk het geëmotioneerd. Hij wil dan ook de komende dagen “een beetje bijkomen van deze afschuwelijke ervaring. Dat je dit moet meemaken in je eigen huis tast je gevoel van veiligheid enorm aan. Het zal tijd kosten dit te verwerken. Ik ben blij dat de politie het heel serieus neemt en diepgaand onderzoek doet. Verder wil ik iedereen danken voor de lieve berichtjes en steunbetuigingen.”

Op Instagram laat hij weten dat hij voorlopig even niet meer online zal komen. “Voort eerst in mijn leven geen woorden”, schrijft hij. “Al dagen huil ik en denk ik: waarom ik? Ik ben aan de rand van de afgrond gebracht maar ook hier zal ik weer moeten uitkomen. De klap is immens en was mensonterend. Ik geloof dat ik hier nooit meer echt overheen ga komen.”

