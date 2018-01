Nederlandse Europarlementariër hangt 'belastingbus' op bij belastingontwijkende Bono LB

26 januari 2018

13u06

Bron: ANP 0 Celebrities Aan het hek van de villa van de Ierse U2-zanger Bono hangt sinds vanmorgen een groene, Nederlandse brievenbus. Die heeft Europarlementariër Paul Tang (PvdA) daar opgehangen om Bono zijn Nederlandse brievenbusmaatschappij symbolisch terug te bezorgen.

De band maakt al jaren gebruik van een gunstige fiscale constructie via een 'kantoor' in Amsterdam. De Nederlandse regering heeft beloofd brievenbusmaatschappijen en daarmee belastingontwijking tegen te gaan door een bronbelasting op rente en royalty's te gaan heffen.

'Bono was volgens een portier zelf niet aanwezig om de bus met een nee/nee-sticker in ontvangst te nemen'', aldus Tang in Dublin, na afloop van het "vrolijke gebaar met een serieuze ondertoon''.

Volgens Tang hebben Ieren ook steeds meer een "dubbel gevoel" over de zanger die zich inzet voor het lot van Afrika maar de belastingen ontwijkt. De politicus riep vorige maand het EU-parlement op om Ierland, en ook Nederland, aan te merken als belastingparadijs, maar kwam daarvoor één stem tekort.