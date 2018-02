Nederlands tv-icoon Mies Bouwman (88) overleden Guido Mos

26 februari 2018

18u52

Bron: AD 610 Celebrities Voormalig Nederlands televisiepresentatrice Mies Bouwman is op 88-jarige leeftijd overleden. Bouwman was onder meer bekend van het televisieprogramma In de Hoofdrol en Eén van de acht. Dat bevestigt de familie.

RTL Boulevard sprak met een woordvoerder van de familie. "Ze was niet ziek, maar wel wat grieperig en daarvoor is ze naar het ziekenhuis gegaan. Daarna mocht ze weer naar huis. Haar familie was bij haar toen ze haar laatste adem uitblies."

De televisiester werd omroepster van de allereerste televisieavond van de KRO op 16 oktober 1951. Ze opende haar uitzending vaak met de woorden 'Dag lieve mensen'.

Bouwman presenteerde ook 25 jaar de intocht van Sinterklaas in Nederlands. In 1993 werd zij door koningin Beatrix benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ook kreeg ze haar eigen televisiepraatprogramma Mies.