Nederlanders lyrisch over Jeroen Meus: "Zijn gebabbel is zo smakelijk dat je zijn commentaar alleen al moet serveren" MVO

27 maart 2018

07u45

Bron: VRT 0 Celebrities Jeroen Meus is in Vlaanderen al lang niet meer weg te denken van de bus, maar nu heeft hij ook de harten van de Nederlanders veroverd. Een recensent van De Volkskrant was ronduit lyrisch over onze tv-kok.

Sinds kort is de documentairereeks "Goed volk" bij onze noorderburen op tv te zien. De Nederlanders maken zo en masse kennis met gastheer Jeroen Meus, en het blijkt een goede match. In een stuk voor De Volkskrant steekt recensent Frank Heinen zijn bewondering alvast niet onder stoelen of banken.

"Meus is kok. Tv-kok", klinkt het. "Elke werkdag, direct na alle verschrikkingen van "Het Journaal" op Eén, presenteert hij al ongeveer sinds de uitvinding van de kleuren-tv 'Dagelijkse kost' - en toch oogt en klinkt hij nog altijd als een briljante banketbakkersleerling. Kalmpjes kletsend draait Meus in zijn dagelijkse kwartier iets ouderwets lekkers in elkaar, met "groentjes", "hesp" en "ballekes". Meus' gebabbel is zo smakelijk dat je zijn commentaar alleen al zou moeten uitserveren. Wel gebraden in een dikke klont roomboter, want de ware Meus-aficionado is niet te zeer gehecht aan z'n taille."

"Nu is er "Goed volk", een documentaireserie waarin Meus zich "binnenkookt" in gesloten gemeenschappen. Vorig jaar al in België uitgezonden, nu bij de VPRO."

"In de eerste aflevering, vorige week, bivakkeerde hij in een bordeel in Nevada. (...) Jeroen Meus staat erbij, kijkt ernaar en stelt precies die ene, juiste vraag. "Ik kleur graag buiten de lijntjes", zegt een van de prostituees. "Ik hou bijvoorbeeld van anale seks." Meus: "Hou je ook van pompoensoep?"."

Het mag dus duidelijk zijn, ook bij onze noorderburen ziet de toekomst van Meus er rooskleurig uit.