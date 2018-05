Nederlander vraagt vriendin ten huwelijk tijdens livestream met Robbie Williams SD

29 mei 2018

11u25

Bron: AD/Kameraki 15

Videobellen met Robbie Williams (44), het is misschien wel een droom voor miljoenen fans van de Britse zanger. Het overkwam de Nederlandse Jetske toen ze deelnam aan een livestream van de superster. Daarin vertelde ze dat ze al 10 jaar samen is met haar vriend, maar nog steeds niet ten huwelijk is gevraagd. Dat kon volgens Williams niet door de beugel. "Waar is Chris?", vroeg hij voor het oog van duizenden kijkers. "Er werd me ingefluisterd dat je al 10 jaar samen bent met je vriendin, maar nog geen huwelijksaanzoek gedaan hebt?”, klonk het. "Als ik het kan, kan jij het ook!", grapte de 'Angels'-zanger. Ook Ayda Field, Williams vrouw, voegde zich bij het gesprek. Met succes, want de Nederlander zwichtte en ging voluit op z'n knieën. Als kers op de taart beloofde Williams het huwelijkslied voor de tortelduifjes in te zingen.