Nederland is boos op Sergio Herman TK

10u48

Bron: Volkskrant/Showbizzsite 0 photo news Celebrities Sergio Herman ligt onder vuur in zijn thuisland Nederland. De topchef heeft zich de woede van heel wat mensen op de hals gehaald na een interview met de Volkskrant. Daarin deed hij nogal nonchalant over zijn zware snelheidsovertredingen, waarbij hij onder meer zijn rijbewijs kwijtraakte. "Kan iedereen overkomen, toch?"

In het interview confronteerde de journalist van de Volkskrant Sergio met zijn rijgedrag. De chef werd al twee keer beboet voor fikse snelheidsovertredingen. De laatste keer raakte hij ook zijn rijbewijs kwijt - hij reed 105 km/h waar je 50 mag. De man zelf tilt er echter niet te zwaar aan: "Eh, het is iets wat iedereen overkomt. Iedereen krijgt boetes, toch?", wuift hij de opmerking weg.

Als de interviewer hem dan wijst op het feit dat hij voor hetzelfde geld iemand had kunnen doodrijden, blijft zijn reactie koel. "Dat is niet gebeurd, hè. Als ze me met alcohol pakken dan zou het een ander verhaal zijn. Maar nu is het wat het is." Hij wijt zijn rijstijl aan zijn jachtige leven. "Het is waar dat ik hard en snel leef. En het is niet zo dat dat allemaal relaxed gaat. De dagen zijn goed gevuld, je bent altijd druk. Dus soms heb je haast."

Boze Twitteraars

De nonchalante opmerkingen van de kok schoten bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Vooral op Twitter kreeg Herman er fiks van langs. 'Sergio Herman, je bent een lul', klinkt het onder meer. Iemand anders stelt voor om de man te confronteren met de ouder van een verongelukt kind.

Sergio Herman, je bent een lul.



Met 105 km/uur in bebouwde kom rijden. Twee keer betrapt. pic.twitter.com/hI9I80FFVu Maarten Mosselman(@ 020trader) link

Misschien eens Sergio Herman of Jordan Lukaku naast een ouder van een verongelukt kind zetten. pic.twitter.com/0bSitKvUuJ Bart Lybeer(@ BartLybeer) link

Tsja,...die Sergio Herman is een rare snijboon, zeg maar rare koekenbakker met zijn snelheidsovertredingen (in de keuken ook zo snel?)...🤔👎😡 pic.twitter.com/TAbc0j6P9M Joop Eding(@ JoopEding) link