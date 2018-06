Ne-yo komt met de schrik vrij bij geboorte van zijn vierde kind DBJ

17 juni 2018

Ne-Yo en zijn vrouw Crystal hebben donderdag angstige momenten beleefd. Hun zoon Roman moest met spoed geboren worden, schreef Crystal zaterdag op Instagram.

"Ik had een ijzersterk geboorteplan en ik was vastberaden om het op mijn manier te doen. Maar God had blijkbaar andere plannen", schreef Crystal bij een foto waarop ze de kleine in haar armen heeft. Na een routinecontrole werd Ne-Yo's vrouw met spoed naar het ziekenhuis gebracht. "Nog geen uur later lag ik op de operatietafel."

Het ging niet goed met de kleine Roman. "Hij moest meteen gehaald worden, anders vreesden artsen het ergste", schreef Crystal, die het over "de engste momenten ooit" heeft.

Roman Alexander-Raj Smith kwam donderdagmiddag ter wereld. "Hij is er en hij is gezond. We zijn zo blij!" Het kereltje is het tweede kind voor Ne-Yo en Crystal, uit een eerdere relatie heeft de zanger nog een dochter en een zoon.