Ne-Yo gaat na bijna vier jaar scheiden MVO

17 februari 2020

06u49 0 Celebrities Geen happy ending voor Ne-Yo en zijn vrouw Crystal Renay. Het stel heeft bekend gemaakt uit elkaar te gaan, nadat ze in 2016 met elkaar in het huwelijksbootje stapten. De zanger heeft dit bevestigd aan de podcast Private Talk With Alexis Texas.

“Langzaam, maar zeker, wordt bekend dat mijn vrouw en ik besloten hebben om elk onze eigen weg te gaan. We gaan scheiden. Het is niet per se iets verdrietigs, maar meer dat we ons allebei bepaalde dingen realiseren. Lang verhaal kort: ik ga en zal nooit slecht over haar praten. Zo’n type ben ik niet. Daarbij kan ik simpelweg ook niets vervelends over haar zeggen,” aldus Ne-Yo.

“Ze is een geweldige vrouw. Ze is de moeder van mijn twee kinderen en dat blijft ze voor altijd. En daarom zal ik haar altijd blijven respecteren. Zij heeft demonen waar ze tegen vecht, net zoals ik tegen mijn demonen vecht. Daardoor kunnen we niet nader tot elkaar komen en is het gewoon te moeilijk voor ons om getrouwd te blijven. Hoewel dit hoofdstuk nu is afgesloten, betekent het niet dat het boek is dicht geslagen. Nogmaals, ze is de mama van mijn kids en ik houd zielsveel van haar. We zijn voor altijd familie.”