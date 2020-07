Naya Rivera zingt ‘If I Die Young’ in pakkend ‘Glee'-fragment: “Plotseling krijgt het een heel andere betekenis” Melissa Van Ostaeyen

15 juli 2020

13u31 0 Celebrities Jarenlang speelde Naya Rivera de rol van Santana Lopez in de hitserie ‘Glee’. Daarin werden populaire radionummers gecoverd door de castleden, op een manier waarin ze in de verhaallijn van de reeks pasten. Nu Rivera dood is teruggevonden in Lake Piru, na een boottochtje met haar zoon, gaat één van haar liedjes uit de show plots weer het internet rond.

Of er nu een vloek rust op ‘Glee’ of niet, Naya is niet de eerste hoofdrol uit de reeks die jong sterft. Cory Monteith ging haar voor in 2013. Hij werd op zijn hotelkamer teruggevonden nadat hij een overdosis drugs nam. In ‘Glee’ vertolkte hij de rol van Fin Hudson. Na lang overleg tussen de cast en crew werd besloten om de show verder te zetten na zijn overlijden. Dat resulteerde in een aflevering die speciaal aan hem werd opgedragen. Elk lid van de cast zong een eigen liedje, en dat van Naya was ‘If I Die Young’. Een ballade van de Amerikaanse countrygroep The Band Perry.

De tekst - ‘als ik jong sterf, bedraaf me dan in satijn, leg me neer op een bed van rozen, laat me zinken in de rivier’. - krijgt na de dood van Rivera plots een heel andere betekenis. Niet alleen werd haar lichaam exact zeven jaar na het overlijden van Monteith teruggevonden, ook de woorden van het nummer lijken nu akelig voorspellend te zijn geweest.

Fans delen het fragment uit de show massaal op Facebook en Twitter als eerbetoon aan Naya.

Tragisch ongeluk

De actrice overleed vorige week woensdag tijdens een uitje op een meer in Californië. Ze laat een 4-jarig zoontje achter. Rivera zou de boot rond 13.00 uur lokale tijd gehuurd hebben om op een stuwmeer ten noorden van Los Angeles te varen met haar kind. Enkele uren laten kreeg de politie melding van een jongen die alleen sliep op een boot. “De jongen verklaarde dat hij was gaan zwemmen met z’n moeder. Ze hielp hem opnieuw de boot op”, legde Ayub nu uit. “Ze duwde hem langs achteren het dek op. Hij keek om en zag haar in het water verdwijnen.”

Maandag werd haar lichaam teruggevonden en overgebracht naar de wetsdokter. Die stelde vast dat Naya inderdaad was verdronken en dat het om een tragisch ongeluk ging. Verder vertoonde de actrice namelijk geen letsels of tekenen van ziekte.

Enkele ‘Glee’-collega’s waren maandag aanwezig bij het meer, om haar te zoeken en te wachten op meer nieuws van de politie.

