Naya Rivera stuurde vlak voor verdwijning foto van zoontje en onthult laatste locatie LOV

13 juli 2020

17u38

Bron: Daily Mail 6 Celebrities Een foto die de Een foto die de vermiste actrice Naya Rivera (33) vlak voor haar verdwijning naar familieleden stuurde, helpt de politie bij de zoektocht. Het kiekje werd 90 minuten voor zoontje Josey alleen op het bootje werd aangetroffen gemaakt. Daarop is te zien waar de twee zich vlak voor de verdwijning bevonden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Woensdag werd Josey, het 4-jarige zoontje van Rivera, alleen op een bootje aangetroffen op Lake Piru in Californië. Sindsdien zoekt de politie met man en macht naar de ‘Glee’-actrice, die vermoedelijk verdronken is. De zoektocht, waarvoor onder meer sonarapparatuur en duikteams werden ingeschakeld, wordt bemoeilijkt door het troebele water en de bodem die bezaaid is met planten, hout en andere objecten. Ook was onduidelijk waar het bootje zich precies bevond op het moment dat de duik in het water misliep, tot nu.

“Er is een foto van Josey die naar familielideden werd gestuurd, waarop de boot bij een inham te zien is. We hebben de exacte locatie kunnen bepalen”, vertelde Robert Inglis van het lokale politiedepartement aan Us Weekly. Daarmee is er ook een nieuwe theorie van wat er zich precies zou hebben afgespeeld.

“We vermoeden dat er een sterke wind was. De bootjes zijn heel licht, en wanneer ze een duw krijgen, kunnen ze snel wegdrijven. Het kan zijn dat ze heeft geprobeerd de boot achterna te zwemmen, en het toen is misgelopen”, vertelde Inglis. “Maar dat is speculatie. Wanneer we haar vinden, zal dat hopelijk onze vragen beantwoorden.”

Zoektocht

Hoewel de hoop dat ze nog levend gevonden wordt nagenoeg is verdwenen, gaat ook deze week het zoeken door, zij het met minder mankracht. Wel zal in een groter gebied worden gezocht, zei de sheriff van Ventura County die de leiding over de zoektocht naar de actrice op Lake Piru heeft. Hoewel ze, na smeekbedes van fans, ook aan land zijn gaan zoeken, is er volgens de politie geen enkele aanwijzing dat Naya het water heeft verlaten.

De politie riep fans en bekenden van Naya ook op om niet naar het meer te komen om te helpen zoeken. Volgens de sheriff zijn de omstandigheden te gevaarlijk en daarom is de toegang tot het gebied ook afgesloten. “Het is erg heet, het is moeilijk begaanbaar terrein.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.