Naya Rivera over ex-vriend Mark Salling, beiden op de hielen gezeten door de politie: "Onze relatie was niet gezond" MVO

02 februari 2018

12u57 0 Celebrities 'Glee'-actrice Naya Rivera en haar toenmalige co-ster Mark Salling waren beiden geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken.

Naya Rivera (31) kwam gisteren voor het eerst weer in het openbaar, na de dood van haar ex-vriend Mark Salling. Die laatste pleegde op 30 januari zelfmoord in de buurt van zijn huis in L.A.. Hij werd 35.

Rivera trok naar New York voor een interview met MTV's 'Total Request Live', om haar nieuwe YouTube-serie te promoten. Het bleef compleet stil rond Salling. Dat is opmerkelijk want de twee waren drie jaar lang een koppel, zo onthulde Rivera zelf in haar boek 'Sorry Not Sorry'. De twee acteerden samen in de serie 'Glee' van 2009 tot 2015. "Hij was erg knap, dat trok mijn aandacht", schrijft ze over Salling. Hun relatie was nooit bevestigt tot het boek uitkwam in 2016. "We zijn drie jaar lang een koppel geweest, maar achteraf gezien vraag ik me af hoe we dat hebben klaargespeeld."

Dramatische ruzies

"Onze relatie was heel ongezond", verklaart ze. "Als ik erop terugkijk vraag ik me af: waar was ik mee bezig? Waarom liet ik dat drie jaar lang gebeuren?" Naar eigen zeggen hadden ze vaak 'lange, dramatische ruzies' omdat hij haar bedroog. "Onze relatie moest bovendien geheim blijven, omdat zijn manager wou dat hij single leek. Dat was beter voor de publiciteit. Eindelijk dumpte hij me daarom ook, dus het was duidelijk dat ik niet veel voor hem betekende."

Tegen de wet

Zowel Rivera als Salling kwamen na 'Glee' aan de verkeerde kant van de wet terecht. Salling werd opgepakt voor het bezit van duizenden foto's en video's vol kinderporno. Het proces dat tegen hem liep was nog niet afgerond toen hij stierf, maar eerder bekende hij al wel schuld en ging hij ermee akkoord om de slachtoffers een schadevergoeding te betalen. Verder moest hij voor de rest van zijn leven geregistreerd worden als pedofiel, en mocht hij niet in de buurt van scholen of speeltuinen komen.

"Ik dacht eerst dat onze breuk het ergste was dat me kon overkomen", zei Rivera toen ze over de misdaden van Salling hoorde. "Maar kan je je voorstellen hoe het zou zijn geweest als we nog samen waren? Dat ik daar nietsvermoedend in bed had gelegen toen ze de deur openbraken en de huiszoeking begonnen? Nee, dan ben ik er in feite nog goed vanaf gekomen..." Ook die anekdote nam ze mee in haar boek, waardoor ze zich duidelijk distantieerde van haar ex-vriend, en ontkende dat ze iets van de bezwarende feiten afwist.

Rivera werd dan weer aangeklaagd voor huiselijk geweld. Zij zou haar echtgenoot Ryan Dorsey, met wie ze drie jaar getrouw was, hebben geslagen. Nadat de klacht werd ingediend heeft de actrice de scheiding al twee keer aangevraagd. Zelf ontkent ze alle schuld. De klacht tegenover haar is inmiddels geseponeerd.

Wie vragen heeft over zelfmoord kan terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of op https://www.zelfmoord1813.be