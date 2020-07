Naya Rivera begraven, postuum te zien in Netflix-serie SDE

31 juli 2020

13u28 0 Celebrities Naya Rivera (33) stierf ‘in slechts enkele minuten’. Dat staat te lezen op haar overlijdensakte die is vrijgegeven. De onfortuinlijke actrice werd vorige vrijdag begraven op het Forest Lawn Memorial Park Cemetery in Hollywood Hills.

Drie weken geleden overleed Naya Rivera, bekend van de tv-serie ‘Glee’, in Lake Piru, waar ze met haar zoontje was gaan varen. De officiële doodsoorzaak is ‘verdrinking’, staat er te lezen op haar overlijdensakte. Er werden geen sporen van drugs of alcohol teruggevonden in haar lichaam. Ook wordt vermeld dat de actrice ‘in slechts enkele minuten’ stierf. Er waren geen andere mensen betrokken. Haar dood is dus een ongeval, klinkt het.

De 33-jarige actrice is op vrijdag 24 juli begraven in het Forrest Lawn Memorial Park in Hollywood Hills. Heel wat andere beroemdheden vonden daar ook hun laatste rustplaats, zoals Carrie Fisher, Paul Walker, Bette Davis en Buster Keaton.

Rivera werd vijf dagen na haar verdwijning levenloos aangetroffen bij Lake Piru in Californië. Hier was ze samen met haar 4-jarige zoontje Josey een boottochtje gaan maken. Josey werd uiteindelijk slapend op de boot gevonden door toeristen op een andere boot, die meteen de politie verwittigden. Het jongetje droeg een zwemvest en is naar verluidt door zijn moeder op de boot gehesen nadat ze samen gezwommen hadden. Rivera droeg geen zwemvest en had geen kracht meer om zelf nog uit het water te komen.

Binnenkort is de actrice wel nog postuum te zien in een aflevering van de Netflix-serie ‘Sugar Rush’. Het is het laatste project van Rivera. Ze zal in het bakprogramma te zien zijn als gastjurylid. De opnames vonden eerder dit jaar plaats, voor de uitbraak van het coronavirus.

