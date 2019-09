Natte kus Shawn Mendes en Camila Cabello hit op internet MVO

12 september 2019

11u06

Bron: ANP 0 Celebrities Shawn Mendes en Camila Cabello hebben heel subtiel de kritiek op de manier waarop zij zoenen gepareerd. Dat deden ze met een filmpje op Instagram, waaruit blijkt dat het in ieder geval dikke mik is tussen de twee sterren.

“We zagen op Twitter enzo dat jullie allemaal dingen zeiden over de manier waarop wij kussen, dat het er raar uitziet en dat we net een stel vissen zijn”, begint Shawn het filmpje. “Dat doet wel een beetje pijn”, voegt Camila er aan toe. Shawn: “Daarom willen we graag laten zien hoe we echt kussen.”

Het paar lijkt te beginnen aan een romantische kus maar vervolgens schuift de 22-jarige Camila haar volledige tong bij de 21-jarige Shawn naar binnen, waarna de kus volledig ontspoort tot hilariteit van hun volgers. De video werd binnen een uur tijd meer dan 2,5 miljoen keer bekeken.

