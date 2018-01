Nathalie Meskens vs. Julie Van Den Steen: wie draagt het beter? MC/TDS

31 januari 2018

12u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities ‘Tegen De Sterren Op’ keert op donderdag 1 februari om 20u35 terug bij VTM, en dat zal bekend Vlaanderen alweer geweten hebben. Ook dit jaar spelen de acteurs kort op de bal. Nathalie Meskens kruipt ter gelegenheid van de MIA’s in de huid - en in de glitterjurk - van presentatrice Julie Van Den Steen.

De presentatrice schitterde – letterlijk – in een enkellange zilveren glitterjurk van Ba&Sh. “Ik had dat kleed al eens gespot op internet en toen ik nadien met de stylist een outfit moest kiezen, zag ik die opnieuw. Het was ‘meant to be’ (lacht).” Alleen… “Ze was te groot, dus ze hebben overal speldjes moeten steken. Tot zelfs in mijn bh. Ik zit dus letterlijk ingenaaid in mijn eigen jurk”, lachte Julie. “Helaas zal ik de schaar moeten gebruiken om terug uit mijn kleed te geraken, dus ze een tweede keer aantrekken, zal moeilijk zijn…”

Poll Nathalie Meskens vs. Julie Van Den Steen: wie draagt het beter? Nathalie Meskens

Julie Van Den Steen Nathalie Meskens 73%

Julie Van Den Steen 27%