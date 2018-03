Nathalie Meskens krijgt rijverbod en boete voor fikse snelheidsovertreding Siebe De Voogt

27 maart 2018

09u17

Nathalie Meskens (35) heeft in de Brugse politierechtbank 15 dagen rijverbod gekregen voor een fikse snelheidsovertreding vorig jaar in Damme. Voor de presentatrice en actrice - onder meer bekend van het VTM-programma 'Tegen de sterren op' - is het haar eerste veroordeling ooit.

Meskens werd op 29 januari geflitst langs de N49 in Damme. Ze reed er 131 km/uur, terwijl daar 90 km/uur toegelaten is. Meskens was vanmorgen zelf niet aanwezig in de rechtbank, maar liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. “Net als zovelen liet ze zich vangen op die plaats”, pleitte meester Luc Coucke. “Ze is niet van West-Vlaanderen en kende die weg dus niet. Ze was er zich niet van bewust dat er maar 90 mocht gereden worden.”

Meskens had tot vandaag nog een blanco strafblad. De politierechter legde haar 15 dagen rijverbod op en een geldboete van 657 euro, waarvan ze de helft effectief moet betalen.