Nathalie Meskens is opnieuw verliefd: "Die gevoelens voor Nadim vielen niet tegen te houden" TK

08u32

Bron: Story 282 VTM Nathalie Meskens Celebrities Na haar heftige huwelijksbreuk met Jeroen Van Dyck eind vorig jaar, had Nathalie Meskens (35) nooit durven te dromen dat 2017 toch nog zo’n mooi jaar zou worden. Ook op liefdesvlak. Al heeft ze wel enkele serieuze lessen getrokken uit het verleden.

Nathalie straalt, en daar zit haar nieuwe vriend waarschijnlijk voor iets tussen. "Ik ben heel verliefd op Nadim. Dat is een zalig gevoel. Ook ben ik heel dankbaar dat ik hem heb leren kennen en dat we nu een koppel zijn." De breuk met haar ex-man Jeroen vond nochtans niet zo heel lang geleden plaats. "In theorie zou je kunnen zeggen dat dat misschien te snel is, maar je kiest er niet voor wanneer je verliefd wordt. Ik heb me dikwijls afgevraagd of ik klaar was voor een nieuwe relatie, maar ik werd zo overgenomen door die gevoelens dat ik er zelfs niet aan kon denken om er tegen te vechten... (denkt na) Hoe lang moet je alleen blijven na een echtscheiding? Daar bestaat geen handleiding voor."

Ze was ook geen fan van het vrijgezellenleven. "Dat was vreselijk. Als je als bekende figuur vrijgezel bent en je gaat uit, dan kijken de mensen op een totaal andere manier naar jou. Er kwamen zelfs mensen zeggen dat een vriend van hen vrijgezel was, dus als ik zin had... Ik voelde me daar heel oncomfortabel bij." Met Nadim spreekt ze overigens geen Nederlands. "Hij komt van Libanon, we spreken Engels. Ik vind dat trouwens best wel een aantrekkelijke taal om in te communiceren. Sommige dingen klinken gewoon veel romantischer."

