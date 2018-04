Nathalie Meskens beleefde de schrik van haar leven toen ze werd ondervraagd door de luchthavenpolitie Redactie

17 april 2018

09u55

Bron: Story 56 Celebrities Een verloren identiteitskaart. Dat was de reden waarom Nathalie Meskens (35) onlangs in Zaventem werd aangehouden en ondervraagd. Nathalie vertelde in het populaire Eén-programma 'De 3 wijzen' hoe ze bij haar recente terugkeer uit Libanon werd tegengehouden omdat haar identiteitskaart geseind stond.

"Als je buiten Europa reist, moet je bij aankomst op de luchthaven altijd even je reispas of identiteitskaart tonen", vertelde Nathalie in het programma. "Normaal is dat gewoon een formaliteit. Vaak moet ik ze zelfs niet laten zien omdat de agenten me herkennen, maar dit keer moest ik mijn identiteitskaart wél bovenhalen." Vervolgens beleefde de actrice de schrik van haar leven. "Met de glimlach op mijn gezicht gaf ik die pas af en terwijl ik al half wilde doorstappen, hield die agent me tegen. Mijn identiteitskaart stond immers geseind, zo bleek."

Verborgen camera

Nathalie wist niet wat haar overkwam. "Eerst dacht ik nog dat ik in een verborgencameraprogramma zat, maar die agent zei heel kordaat: 'Mevrouw Meskens, u bent bij de politie. Hier wordt niet gelachen. Aan zijn toon voelde ik dat het serieus was.' De actrice en presentatrice moest mee naar het bureau voor een verklaring. 'Story' contacteerde Nathalie na de uitzending met de vraag waarom haar paspoort dan wel geseind stond. 'Uiteindelijk mocht ik gewoon naar huis omdat ik ook nog een geldige reispas op zak had. Een opluchting! Pas nadien werd me duidelijk wat er gebeurd was', vertelt Nathalie. 'Voor ik op reis vertrok, was ik nog naar de politie geweest omdat ik dacht dat mijn vorige identiteitskaart gestolen was en ik op die manier een nieuwe kon gaan halen. Uiteindelijk had ik mijn oude toch teruggevonden en per ongeluk had ik die naar Libanon meegenomen. Zo heb ik mezelf dus in nesten gewerkt. Maar op dat moment was ik wel bang. Die ene agent behandelde me echt alsof ik een illegaal was die België probeerde binnen te raken, terwijl zijn collega een selfie kwam vragen. Achteraf gezien was het eigenlijk hilarisch. Maar bon, die agent deed ook maar zijn werk.'