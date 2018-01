Natasha Bedingfield maakt geslacht van haar baby bekend MVO

06u19 0 EPA Natasha Bedingfield Celebrities Het eerste kind van Natasha Bedingfield en haar man Matthew is een jongen. Dat liet de zangeres donderdag weten op Instagram.

Bedingfield eens wat er aan het einde van het jaar is gebeurd! Het meest gelukkige nieuwjaar ooit!", schreef ze bij een foto waarin ze vanuit haar ziekenhuisbed een koffiebeker omhoog houdt met de tekst 'mum' erop.

Donderdag plaatste de zangeres opnieuw een kiekje, deze keer van de baby zelf. "Ik vraag me af hoe de wereld eruit ziet op het moment dat je er voor het eerst intrekt", plaatste ze als bijschrift bij de foto, waarop de kleine door zijn vader het ziekenhuis uit wordt gedragen. "We zijn dolgelukkig om onze zoon in onze armen te hebben en hem mee naar huis te nemen. Er zullen nog veel eerste keren volgen." De naam van de baby maakte Natasha niet bekend.

I wonder what the world looks like the very first time you go out into it? We are thrilled to welcome our son into our arms this week and take him home. To witness the many firsts . What a pure soul he is . I feel so blessed . Een foto die is geplaatst door null (@natashabedingfield) op 04 jan 2018 om 09:16 CET